Delimitation Bill 2026 : लोकसभा-विधानसभा में 50% सीटें बढ़ाने पर रामचंदर राव ने क्या कहा? (फोटो सोर्स: ANI)
Delimitation Bill 2026: तेलंगाना BJP के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सभी राज्यों में सीटें समान अनुपात में बढ़ाने से दक्षिण भारत सहित किसी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा।
राव ने संसद के विशेष सत्र में लाए जा रहे इन विधेयकों को केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि सभी को इनका स्वागत करना चाहिए।
परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करने की प्रक्रिया। राव के अनुसार, आशंका यह रही है कि सिर्फ आबादी को सीट बढ़ाने का आधार बनाने पर कम जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी चिंता के बीच हर राज्य की मौजूदा सीटों में 50 प्रतिशत आनुपातिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यह व्यवस्था लोकसभा के साथ विधानसभाओं पर भी लागू करने की बात है।
BJP नेता ने इसे सभी क्षेत्रों को न्याय देने वाला सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया। उन्हें लगता है कि सभी राजनीतिक दल इसे स्वीकार करेंगे।
राव ने उम्मीद जताई कि राजनीतिक दल अपने मतभेदों से ऊपर उठकर देशहित में महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, दोनों का समर्थन करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 27 नवंबर को संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने और सदन में उनकी मौजूदा हिस्सेदारी 2051 तक बरकरार रखने का प्रावधान है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक, सरकार 30 नवंबर को लोकसभा में विधेयक पेश करेगी। उन्होंने विपक्षी दलों से चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया है। संशोधित ढांचे का उद्देश्य 2029 के आम चुनाव से लोकसभा में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाना है।
इससे पहले 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। तब मौजूद और मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से 298 ने पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया था। पारित होने के लिए 352 वोट चाहिए थे, यानी विधेयक 54 वोट से पीछे रह गया।
संविधान संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन सहित विशेष बहुमत जरूरी होता है।
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