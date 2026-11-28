महाराष्ट्र कांग्रेस ने पवार की राज्यसभा उम्मीदवारी को दिए गए समर्थन का भी हवाला दिया है। पार्टी के अनुसार, मार्च 2026 के चुनाव में जीत के लिए 36 वोट जरूरी थे, जबकि NCP(SP) के पास सिर्फ 10 विधायक थे। कांग्रेस के 16 और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 20 विधायक थे। कांग्रेस का कहना है कि उसने सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था।