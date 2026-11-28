NCP SP Delimitation Support: NCP(SP) के रुख पर कांग्रेस नाराज, लगाया विश्वासघात का आरोप (फोटो सोर्स: ANI)
NCP SP Delimitation Support: परिसीमन के समर्थन का संकेत देने पर कांग्रेस ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, यानी NCP(SP), पर विपक्ष के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिस वैचारिक भरोसे पर पार्टी ने पवार का साथ दिया था, उसे गहरी चोट पहुंची है।
शनिवार, 28 नवंबर को दिल्ली में वडेट्टीवार ने कहा, "हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि हमारी पीठ में इस तरह खंजर घोंपा जाए।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब अपनी गलती नजर आ रही है और यह बात किसी से छिपी नहीं है।
वडेट्टीवार ने NCP(SP) पर विचारधारा से ज्यादा सत्ता और पैसे को महत्व देने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, पार्टी का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पवार खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले और डॉ. बी. आर. आंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाला बताते हैं। इसलिए कांग्रेस को भरोसा था कि वे ऐसा रुख नहीं अपनाएंगे। पार्टी ने प्रगतिशील विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर विश्वास करके ही उनका समर्थन किया था।
कांग्रेस नेता ने इस कदम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पवार ने पूरा जीवन धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के लिए काम किया है, इसलिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि वे लोकतंत्र को नष्ट करने वालों के साथ खड़े होंगे।
वडेट्टीवार ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम ने पार्टी को पवार के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उम्र के इस पड़ाव पर लिए जा रहे उनके फैसले पर कांग्रेस को यकीन तक नहीं हो रहा।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने पवार की राज्यसभा उम्मीदवारी को दिए गए समर्थन का भी हवाला दिया है। पार्टी के अनुसार, मार्च 2026 के चुनाव में जीत के लिए 36 वोट जरूरी थे, जबकि NCP(SP) के पास सिर्फ 10 विधायक थे। कांग्रेस के 16 और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 20 विधायक थे। कांग्रेस का कहना है कि उसने सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था।
NCP(SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि शरद पवार का फैसला उनके और पार्टी के सभी लोगों के लिए अंतिम है। सुले के अनुसार, पवार परिसीमन को एक संवैधानिक प्रक्रिया मानते हैं, जिसे कभी न कभी होना ही है। उन्होंने कहा कि समर्थन का निर्णय लिया जा चुका है।
यह टकराव ऐसे समय सामने आया है, जब संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से होने वाली है। सरकार के महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक दोबारा लाने के संकेत हैं।
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