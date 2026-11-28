Ashok Chaudhary Resignation: बिहार सरकार के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (PPU) प्रशासन को सौंप दिया है। पिछले कुछ दिनों से एक मंत्री और विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में काम करते हुए, उनके शिक्षक पद पर बने रहने और छुट्टी के नियमों को लेकर विवाद चल रहा था। राजभवन के हस्तक्षेप और इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद डॉ. चौधरी ने यह कदम उठाया है। इस इस्तीफे के बाद अब बिहार की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है।