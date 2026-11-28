राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए कौशल विकास व रोजगार की विशेष योजनाएं चलाई हैं। सरल योजना के अंतर्गत सिलाई, कॉफी बनाने समेत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े प्रशिक्षण देकर 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। प्रेरणा योजना में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में 1,200 युवाओं को नौकरी दी गई, साथ ही बांस शिल्प निर्माण व होम नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। स्फूर्ति योजना के जरिये सरकारी नौकरियों की तैयारी कराने वाले युवाओं में से 175 को नौकरी मिली है।