CJI से नहीं मिल पाए राहुल गांधी तो चिराग पासवान ने कसा तंज, बोले- संविधान का पाठ मुख्य न्यायाधीश ने पढ़ाया

Chirag Paswan Statement: INDIA गठबंधन के नेताओं को मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, लेकिन संविधान का पाठ उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश ने पढ़ाया है। चिराग ने विपक्ष के ज्ञापन सौंपने की कोशिश पर भी सवाल उठाए है।चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, पर संविधान का पाठ आखिरकार आज देश के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पढ़ाया। निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर। उन्होंने आगे कहा कि न्याय याचिका से मांगा जाता है, ज्ञापन से नहीं। SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव?