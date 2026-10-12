लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक क्यों नहीं? CJI सूर्यकांत ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को दिया जवाब

अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।