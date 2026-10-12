‘PM इतना डरते क्यों हैं’- जंतर-मंतर को लेकर सरकार के नए फैसले पर CJP का पलटवार

दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के लिए पहले जंतर-मंतर एक निर्धारित स्थल था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। ऐसे में अब जंतर-मंतर के बजाय दिल्ली पुलिस ने तीन नए प्रदर्शन स्थल तय किए हैं। ये तीन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान हैं। इन्हें धरना प्रदर्शन के लिए नए स्थान के रूप में निर्धारित किया है।