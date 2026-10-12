CEC के खिलाफ आंदोलन को राहुल गांधी ने बताया भगवान शिव के तांडव जैसा, RSS और दिल्ली पुलिस पर भी साधा निशाना

CEC Gyanesh Kumar Controversy: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को भगवान शिव के तांडव से जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि इस आंदोलन के लिए किसी औपचारिक योजना की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन अलग-अलग रूपों में जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसकी रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय होगी।