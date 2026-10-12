CJI ने राहुल गांधी की मुलाकात की मांग ठुकराई, संजय राउत बोले- ‘जनता इसे याद रखेगी’

राउत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका संविधान की रक्षा करने की है, लेकिन वह हमसे मिलना नहीं चाहते। जब हम वोटों की कथित चोरी, चुनावी धांधली और मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों पर अपनी शिकायत रखने के लिए मिलना चाहते हैं, तो हमें कहा जाता है कि वह राजनेताओं से नहीं मिलेंगे। जनता इस बात को याद रखेगी।