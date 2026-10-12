Delhi Jantar Mantar : दिल्ली में जंतर-मंतर पर अब नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, पुलिस ने तीन नए स्थान तय किए

Delhi Jantar Mantar Protest site : नई दिल्ली। दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के लिए अब जंतर-मंतर के बजाय तीन नए स्थान निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को धरना-प्रदर्शन के लिए नए स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है।