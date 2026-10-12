युवाओं के आक्रोश पर NDA में कशमकश – करें, तो करें क्या? बिहार में तय नहीं कर पा रहे सहयोगी

उनकी पार्टी यूपी में मतदाताओं से संवाद कर रही है, युवा वोटर्स पर भी पार्टी की नजर है। एक अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 15% Gen Z वोटर्स हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत और हार का अंतर 10 हजार से भी कम रहा था। ऐसे में युवा कई सीटों के परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान सरकार के साथ की कीमत पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं जा रहे। सरकार में होते हुए भी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान देकर चिराग Gen Z पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश में हैं।