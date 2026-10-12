पंजाब में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं! एएसआई की गोली मारकर हत्या, इस साल 5 की मौत; विपक्ष ने भगवंत मान को घेरा

तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा के अनुसार, इकबाल सिंह माखू में तैनात थे। रविवार शाम करीब 6:15 से 6:30 बजे के बीच लोहका रोड पर बाइक सवार दो हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। हमलावर उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने दो से तीन गोलियां चलाईं। एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इकबाल सिंह निजी काम से लौट रहे थे और उस समय वर्दी में नहीं थे। वह तरनतारन से करीब 15 किलोमीटर दूर नौशेरा पन्नुआं के निवासी थे। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ सुराग मिले हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है।