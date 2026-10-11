Crime News: पंजाब में गुरुद्वारे से लौट रहे ASI की गोली मारकर हत्या, एक महीने पहले भतीजे का भी हुआ था मर्डर

इससे पहले 11 सितंबर को ASI के भतीजे अजमीत सिंह की भी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि, उस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ASI इकबाल सिंह की हत्या के बाद पुलिस इस घटना को उनके भतीजे अजमीत सिंह की हत्या से जोड़कर भी जांच कर रही है। ऐसे में इकबाल सिंह की हत्या के पीछे किसी पुरानी रंजिश का हाथ होने की आशंका की भी जांच की जा रही है। हालांकि, फिलहाल दोनों हत्याओं के बीच संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।