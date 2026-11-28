अमृतपाल सिंह को अजनाला पुलिस थाने से जुड़े मामले के बाद अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह NSA के तहत हिरासत में हैं। उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत ने उनके राजनीतिक भविष्य के साथ-साथ एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अधिकारों को लेकर भी बहस छेड़ रखी है। हाल ही में अमृतपाल सिंह को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सशर्त हिरासत पैरोल पर उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया गया था। उनकी इस सीमित यात्रा ने एक बार फिर उनकी आवाजाही और राजनीतिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियों को लेकर चर्चा तेज कर दी थी।