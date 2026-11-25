Illegal Mining Punjab: पंजाब में खनन को लेकर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के तीन सरकारी विभागों की मदद से ऐसे इलाके में खनन कराया जा रहा है, जहां इस पर रोक है। जाखड़ ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे इस पूरे मामले में सरकारी विभागों की भूमिका सामने आती है।