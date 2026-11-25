बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार के तीन विभागों पर खनन को लेकर लगाए गंभीर आरोप। (फोटो सोर्स-ANI)
Illegal Mining Punjab: पंजाब में खनन को लेकर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के तीन सरकारी विभागों की मदद से ऐसे इलाके में खनन कराया जा रहा है, जहां इस पर रोक है। जाखड़ ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे इस पूरे मामले में सरकारी विभागों की भूमिका सामने आती है।
बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान जाखड़ ने कहा कि इस मामले में पंजाब सरकार के खनन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और वन विभाग की भूमिका है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से काम कर रहा एक गिरोह इन विभागों के अधिकारियों को अपने इशारे पर चला रहा है। इससे सरकारी नियमों की अनदेखी हो रही है।
जाखड़ ने कहा कि जिस इलाके में खनन को बढ़ावा देने का आरोप है, वह वन्यजीव अभयारण्य और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, ऐसे इलाके में खनन की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद वहां खनन की गतिविधियां चलने देने पर उन्होंने सवाल उठाए।
बीजेपी नेता ने इस मामले में गांव की पंचायत की जमीन का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि जिस जमीन पर पंचायत का अधिकार है, वहां खनन की अनुमति किसने दी? उन्होंने पूछा कि अधिकारियों ने किसके कहने पर ऐसा किया और किन नियमों के आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया गया?
जाखड़ ने कहा कि इस मामले में सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने से काम नहीं चलेगा। खनन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और वन विभाग से जुड़े मंत्रियों को भी बताना होगा कि उनके विभागों में यह सब कैसे हुआ। उन्होंने सवाल किया कि अधिकारियों पर किसका दबाव था और सरकारी नियमों को दरकिनार करने की नौबत क्यों आई?
जाखड़ ने चेतावनी दी कि इस मामले में सभी संबंधित मंत्रियों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि उनके सामने रखे गए दस्तावेज तीनों विभागों की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी नेता ने इसे कानून और सरकारी व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
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