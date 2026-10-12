INDIA गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, सचिन पायलट बोले- CEC को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। सभी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुने। पायलट ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने गैरकानूनी और असंवैधानिक काम किया है। उनके अनुसार, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में सबूत पेश किए हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन पुलिस युवाओं को पीट रही है और नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह खुद को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।