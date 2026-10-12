जंतर-मंतर को धरना प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, कहा- मोदी सरकार डरी हुई है

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी फर्जी वोट बनवा रही है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा। उत्तर प्रदेश में SIR (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे वोट अभी भी मौजूद हैं, जो दोहरी प्रविष्टियों वाले हैं। आपने इतनी बड़ी कवायद की, इसमें करोड़ों रुपये खर्च किए और अधिकारियों को भी लगाया। इसके बावजूद आप मतदाता सूची को ठीक नहीं कर पाए।