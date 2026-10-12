अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, ‘बिना तथ्यों के केवल अराजकता फैलाना जानते हैं विपक्ष के नेता’

Rahul Gandhi: लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस के इस कदम पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के लिए कहा की उन्हें कानूनी समझ ही नहीं है। राहुल केवल अराजकता और अस्थिरता पैदा करना, संवैधानिक पदों और संस्थाओं को कमजोर करना, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना और उसकी प्रतिष्ठा को कमजोर करना जानते हैं।