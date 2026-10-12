‘हम इंसानियत के नाते न्याय मांग रहे हैं’, INDIA ब्लॉक के मार्च के बीच ममता बनर्जी का बयान

राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। INDIA गठबंधन ने SIR पर रोक लगाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष इन मुद्दों को चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों से जोड़कर देख रहा है।