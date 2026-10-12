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राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी साथ, याचिका रजिस्टर

Rahul Gandhi: राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने के बाद आधिकारिक रूप से रजिस्टर कर ली गई है।
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भारत

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Anurag Animesh

Oct 12, 2026

Rahul Gandhi news

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे(फोटो-IANS)

Rahul Gandhi Reaches Supreme Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद हैं। इस बीच राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है और आधिकारिक रूप से रजिस्टर भी कर ली गई है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका के रजिस्टर होने के बाद अब इस मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।

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Updated on:

12 Oct 2026 06:58 pm

Published on:

12 Oct 2026 06:57 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी साथ, याचिका रजिस्टर

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