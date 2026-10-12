केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत का इस्तीफा मांगा, BJP ने बताया संविधान का अपमान

SIR विवाद के बीच केरल विधानसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित किया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की शिकायतों पर चिंता जताई गई। प्रस्ताव में कहा गया कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल हैं। इसमें SIR से जुड़ी कथित अनियमितताओं को दूर करने और गलत तरीके से सूची से बाहर किए गए पात्र मतदाताओं के मतदान का अधिकार बहाल करने की मांग की गई।