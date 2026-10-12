राहुल गांधी को CM हिमंत सरमा की दो टूक, ज्ञानेश कुमार पर आपत्ति है तो चुनाव से दूर रहने का करें ऐलान

असम CM हिमंत बिस्वा सरमा और राहुल गांधी (फाइल फोटो - एएनआई/AI)
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो उसे सिर्फ आरोप लगाने के बजाय खुलकर अपना रुख बताना चाहिए। सरमा ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि वे उन राज्यों की सरकारों से इस्तीफा देने को कहें, जहां उनकी पार्टी या विपक्षी गठबंधन सत्ता में है।
सरमा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनाव आयोग और उसकी भूमिका को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के सामने कई सवाल रखते हुए चुनावी राजनीति में उनके रुख को चुनौती देने की कोशिश की।
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले उन राज्यों की सरकारों के बारे में अपना रुख साफ करना चाहिए, जहां ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में सरकारें बनी हैं। उन्होंने केरल, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों का नाम लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को इन सरकारों से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए।
असम के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन की सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वहां की सरकार से भी इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए।
सरमा के इस बयान का मकसद विपक्ष के चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को राजनीतिक चुनौती के रूप में पेश करना है। हालांकि, उनके बयान में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है, वहां की सरकारों के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस बयान के साथ उपलब्ध नहीं है।
हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहने पर आपत्ति है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान करना चाहिए।
उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी को यह घोषणा करनी चाहिए कि ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने तक कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ेगी।
सरमा ने गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड का नाम लेते हुए भी इसी तरह की चुनौती दी। उनका कहना था कि राहुल गांधी को इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सार्वजनिक करना चाहिए, अगर उन्हें चुनाव आयुक्त के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है।
असम के मुख्यमंत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर इन पांच राज्यों में से किसी एक में भी कांग्रेस या उसके गठबंधन को जीत मिलती है, तो राहुल गांधी को यह घोषणा करनी चाहिए कि पार्टी उस जीत के बाद मिली सीट स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे।
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