राहुल गांधी को CM हिमंत सरमा की दो टूक, ज्ञानेश कुमार पर आपत्ति है तो चुनाव से दूर रहने का करें ऐलान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो उसे सिर्फ आरोप लगाने के बजाय खुलकर अपना रुख बताना चाहिए। सरमा ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि वे उन राज्यों की सरकारों से इस्तीफा देने को कहें, जहां उनकी पार्टी या विपक्षी गठबंधन सत्ता में है।