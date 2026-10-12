India Bloc Protest: ‘ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी’, जानें परगट सिंह, राजा वड़िंग और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा

INDIA Bloc Protest March: दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शुरू हो गया है। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह, कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकतंत्र, संविधान और विरोध करने के अधिकार को लेकर अपनी बात रखी।