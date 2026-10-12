12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं’, हिमंत बिस्वा सरमा ने साधा निशाना

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़े राहुल गांधी पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने निशाना साधा है।
less than 1 minute read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Tanay Mishra

Oct 12, 2026

Himanta Biswa Sarma

हिमंत बिस्वा सरमा (Photo - Video Screenshot from @ANI)

कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज इसी सिलसिले में इंडिया ब्लॉक ने अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया और ज्ञानेश के इस्तीफे की डिमांड की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए। ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग पर अड़े राहुल पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने निशाना साधा है।

''राहुल गांधी देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं''

गुवाहाटी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हिमंत ने कहा, "आज राहुल गांधी हमारे देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं। कांग्रेस पार्टी का नकारा जाना कोई नई बात नहीं है। 70 साल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में कभी सत्ता में नहीं आई। 50 साल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची है। सिक्किम में 42 साल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी बार सत्ता में रहने के बाद से 37 साल बीत चुके हैं। बिहार में लगभग 37 साल, त्रिपुरा में लगभग 33 साल, गुजरात में 31 साल, ओडिशा में 26 साल और नागालैंड में 23 साल हो चुके हैं। क्या उस पूरे समय के दौरान ज्ञानेश कुमार या पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे?"

यह खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

Updated on:

12 Oct 2026 07:54 pm

Published on:

12 Oct 2026 07:54 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं’, हिमंत बिस्वा सरमा ने साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘इमरजेंसी लगाना चाहते हैं राहुल गांधी’ INDIA गठबंधन के मार्च पर निशिकांत दुबे का जुबानी हमला

Nishikant Dubey-Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

राहुल गांधी को CM हिमंत सरमा की दो टूक, ज्ञानेश कुमार पर आपत्ति है तो चुनाव से दूर रहने का करें ऐलान

Himanta Biswa Sarma and Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

केरल कांग्रेस ने CJI सूर्यकांत का इस्तीफा मांगा, BJP ने बताया संविधान का अपमान

CJI Surya Kant
राष्ट्रीय

राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी साथ, याचिका रजिस्टर

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

‘हम इंसानियत के नाते न्याय मांग रहे हैं’, INDIA ब्लॉक के मार्च के बीच ममता बनर्जी का बयान

Mamata Banerjee protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.