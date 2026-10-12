‘राहुल गांधी देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं’, हिमंत बिस्वा सरमा ने साधा निशाना

गुवाहाटी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हिमंत ने कहा, "आज राहुल गांधी हमारे देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करने पर आमादा हैं। कांग्रेस पार्टी का नकारा जाना कोई नई बात नहीं है। 70 साल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में कभी सत्ता में नहीं आई। 50 साल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची है। सिक्किम में 42 साल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी बार सत्ता में रहने के बाद से 37 साल बीत चुके हैं। बिहार में लगभग 37 साल, त्रिपुरा में लगभग 33 साल, गुजरात में 31 साल, ओडिशा में 26 साल और नागालैंड में 23 साल हो चुके हैं। क्या उस पूरे समय के दौरान ज्ञानेश कुमार या पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे?"