‘यह कोई आंदोलन नहीं, दिमागी नक्सलियों का सत्ता परिवर्तन प्रोजेक्ट है’, हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष पर लगाया आरोप

सीएम हिमंत ने देश में SIR की ज़रूरत पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा, "आज देश को SIR की ज़रूरत क्यों है? जब इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे, तो उन्होंने खुद संसद में कहा था कि असम की वोटर लिस्ट में 30 लाख विदेशी नागरिकों के नाम शामिल थे। आज असम, बंगाल, झारखंड और बिहार में जो डेमोग्राफिक बदलाव दिख रहे हैं, वो साफ दिखाते हैं कि बांग्लादेश से हमारे देश में रोज़ घुसपैठ होती है। आज ममता बनर्जी में बंगाल में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी वह दिल्ली भाग आई हैं। यहाँ तक कि असम के नगाँव में चुनाव जीतने के बाद क्या किसी ने दावा किया है कि बीजेपी गलती से जीती है? लोग असल में जीत का जश्न मना रहे हैं। अगर वोट चोरी हुए होते, तो हंगामा होता, लोग विरोध करते और सड़कों पर उतर आते। इसके बजाय धार्मिक अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले इलाकों में भी लोग बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं।"