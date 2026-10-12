‘कॉकरोच का समर्थन करवा रही पार्टी’, शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दिया इस्तीफा

Shiv Sena (UBT): महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वे इस पार्टी में अंदर ही अंदर घूटन महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि पार्टी के रूख के मुताबिक वे अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना UBT उनसे कॉकरोच, मक्खी और मच्छरों का समर्थन करने के लिए कह रही है, जो मैं नहीं कर सकता।