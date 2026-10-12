‘इमरजेंसी लगाना चाहते हैं राहुल गांधी’ INDIA गठबंधन के मार्च पर निशिकांत दुबे का जुबानी हमला

Supreme Court March: राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक निकाले गए मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी देश में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को इंडिया गठबंधन द्वारा किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट तक के मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में यदि प्रधानमंत्री को या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना होता है, तो उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लेकिन राहुल गांधी उसका उपयोग करना नहीं चाहते।