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जम्मू-कश्मीर में LoC पर बारूदी सुरंग विस्फोट, लश्कर कमांडर समेत 4 आतंकी ढ़ेर

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में लश्कर कमांडर मोहम्मद फैजान समेत चार आतंकियों की मौत हो गई । मेंढर में सेना ने दो पुरानी सुरंगें भी नष्ट कीं।
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भारत

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Anurag Animesh

Oct 12, 2026

Jammu Kashmir

जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर समेत 4 आतंकी ढ़ेर(फोटो-IANS)

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान समेत चार आतंकियों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना कृष्णा घाटी सेक्टर में नंगी टेकरी के पास हुई। अधिकारियों के मुताबिक, घुसपैठ रोधी सुरक्षा व्यवस्था के तहत बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट उस समय हुआ, जब आतंकियों का समूह नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहा था। इस विस्फोट में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए अन्य तीन आतंकियों की पहचान वकास, इश्तियाक और आसिम के रूप में हुई है।

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Updated on:

12 Oct 2026 08:36 pm

Published on:

12 Oct 2026 08:36 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में LoC पर बारूदी सुरंग विस्फोट, लश्कर कमांडर समेत 4 आतंकी ढ़ेर

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