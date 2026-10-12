‘पीएम-गृह मंत्री की जोड़ी घबराई हुई है’, जंतर-मंतर के विरोध-प्रदर्शन स्थल नहीं रहने पर जयराम रमेश ने साधा निशाना

जंतर मंतर (Jantar Mantar) लंबे समय से देश की राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल रहा है। हालांकि अब इसमें बदलाव हो गया है। सरकार ने जंतर मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की श्रेणी से हटाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले की सीजेपी (CJP - Cockroach Janata Party) एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) ने आलोचना की है। इस मामले पर अब कांग्रेस (Congress) नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है।