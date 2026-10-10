मैं हिरासत में हूं, आंदोलन नहीं रुका’, नेहा बोरा ने अब कहां जुटने की कर दी अपील?

दिल्ली में CJP और उससे जुड़े लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतदाता सूची में बदलाव के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया भी इस विरोध का बड़ा मुद्दा है। प्रदर्शनकारी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।