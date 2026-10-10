मैं हिरासत में हूं, आंदोलन नहीं रुका’, नेहा बोरा ने अब कहां जुटने की कर दी अपील?

नेहा बोरा ने हिरासत में होने के बावजूद आंदोलन जारी रखने की बात कही। (फोटो सोर्स-IANS)
CJP Protest Delhi: दिल्ली में प्रदर्शन के बीच नेहा बोरा का एक संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा, 'मैं हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन नहीं रुका।' इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सफदरजंग फ्लाईओवर पहुंचने की अपील की। नेहा ने यह भी कहा कि अगर पुलिस किसी को रास्ते में रोकती है, तो वह वहीं बैठकर विरोध जारी रखे।
नेहा के इस संदेश के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि उनकी अपील के बाद सफदरजंग फ्लाईओवर पर क्या हुआ। हालांकि, वहां कितने लोग पहुंचे और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
नेहा बोरा ने अपने संदेश में अपनी हिरासत का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन जारी है। उन्होंने लोगों से सफदरजंग फ्लाईओवर पहुंचने को कहा। साथ ही, रास्ते में रोके जाने पर वहीं बैठने और अपना विरोध जारी रखने की अपील की।
उनके इस संदेश से साफ है कि वह हिरासत में होने के बावजूद लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील कर रही हैं। हालांकि, उनके संदेश के बाद मौके पर क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
दिल्ली में CJP और उससे जुड़े लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतदाता सूची में बदलाव के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया भी इस विरोध का बड़ा मुद्दा है। प्रदर्शनकारी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।
इससे पहले भी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लोगों को रोके जाने और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। अब नेहा बोरा के नए संदेश से प्रदर्शन से जुड़ा घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
नेहा की अपील में लोगों से सफदरजंग फ्लाईओवर पहुंचने और रास्ते में रोके जाने पर भी विरोध जारी रखने को कहा गया है। अब यह देखना होगा कि उनकी अपील के बाद कितने लोग वहां पहुंचे और आगे प्रदर्शन किस तरह चला।
फिलहाल, मौके पर मौजूद लोगों की संख्या और पुलिस की कार्रवाई को लेकर पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में आगे की स्थिति साफ होने का इंतजार है।
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