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‘किसी ने पहना कॉकरोच वाला हेलमेट, तो किसी ने गुरुद्वारे में ली शरण; दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?’

Delhi Police Detention: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान किसी ने कॉकरोच के एंटीना जैसा हेलमेट पहना, तो कुछ प्रदर्शनकारियों के गुरुद्वारे में शरण लेने की खबर आई। पुलिस ने करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 10, 2026

CJP Protest News

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते सीजेपी के प्रदर्शनकारी। (फोटो सोर्स-@ForhadMamud)

CJP Protest Delhi: दिल्ली में शनिवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान ऐसे नजारे देखने को मिले, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। कोई सिर पर कॉकरोच के एंटीना जैसा हेलमेट पहनकर पहुंचा, तो कुछ प्रदर्शनकारियों के पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में शरण लेने की खबर सामने आई। इस बीच पुलिस ने करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में सुबह से ही हलचल बनी रही।

कॉकरोच वाला हेलमेट पहनकर पहुंचे लोग

प्रदर्शन के दौरान सबसे अलग नजर उन लोगों पर गई, जिन्होंने सिर पर कॉकरोच के एंटीना जैसे हेलमेट पहन रखे थे। आमतौर पर राजनीतिक प्रदर्शनों में हाथों में पोस्टर और बैनर दिखाई देते हैं, लेकिन यहां कुछ लोगों का पहनावा ही चर्चा में आ गया।

CJP पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि, उनके इस अनोखे पहनावे के बीच प्रदर्शन का असल मुद्दा भी बना रहा।

पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में ली शरण

दिनभर चले घटनाक्रम में एक और बात चर्चा में रही। सूत्रों के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में शरण ली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हलचल के बीच यह घटना भी सामने आई।

दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे लोगों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में करीब 500 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि, हिरासत में लिए गए सभी लोगों की पहचान और उन्हें कहां ले जाया गया, इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है।

आखिर CJP क्यों कर रही है प्रदर्शन?

इस पूरे प्रदर्शन के पीछे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग है। CJP और प्रदर्शन से जुड़े लोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए।

इसी मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। एक ओर पुलिस सुरक्षा बनाए रखने में जुटी रही, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपनी बात सामने रखने के लिए पहुंचे।

दिनभर चर्चा में रहा प्रदर्शन

कॉकरोच के एंटीना जैसे हेलमेट, गुरुद्वारे में शरण लेने की खबर और करीब 500 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी ने इस प्रदर्शन को चर्चा में ला दिया। हालांकि, इन घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आगे क्या होता है।

फिलहाल, शनिवार को दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन की अलग-अलग घटनाएं चर्चा में हैं। आने वाले समय में इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।

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Updated on:

10 Oct 2026 03:26 pm

Published on:

10 Oct 2026 03:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘किसी ने पहना कॉकरोच वाला हेलमेट, तो किसी ने गुरुद्वारे में ली शरण; दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?’

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