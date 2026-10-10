‘किसी ने पहना कॉकरोच वाला हेलमेट, तो किसी ने गुरुद्वारे में ली शरण; दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?’

CJP Protest Delhi: दिल्ली में शनिवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान ऐसे नजारे देखने को मिले, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। कोई सिर पर कॉकरोच के एंटीना जैसा हेलमेट पहनकर पहुंचा, तो कुछ प्रदर्शनकारियों के पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में शरण लेने की खबर सामने आई। इस बीच पुलिस ने करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में सुबह से ही हलचल बनी रही।