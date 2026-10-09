ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजय चौक पर INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे 10 विपक्षी सांसद

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पूरी व्यवस्था और तंत्र में बदलाव की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। उन्होंने 2023 में ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट को वापस लेने की भी मांग की।