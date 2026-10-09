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राहुल गांधी के दुष्प्रचार का NDA को मिल रहा फायदा, उपचुनावों में बड़ी कामयाबी पर विपक्ष पर पलटवार

Indian Politics: अमित शाह ने उपचुनावों में BJP और NDA की जीत पर राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। जानिए असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों पर B क्या कहा।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Oct 09, 2026

BJP By Election Win

अमित शाह ने उपचुनावों में NDA की जीत पर INDIA गठबंधन पर निशाना साधा, Photo Source@IANS

BJP By Election Win: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 'झूठ और गलत जानकारी फैलाने वाले अभियानों' के बावजूद पार्टी हर चुनाव जीत रही है।

असम के नागांव संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में, BJP के देवाशीष शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को हराया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में, BJP की हासी रानी रथ ने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मिलन प्रधान को हराया। पश्चिम बंगाल के रेजीनगर उपचुनाव में, BJP के शंकरव सरकार ने आम जनता उन्नयन पार्टी के गुलाम नबी आजाद को हराया। वहीं, NDA की सहयोगी पार्टी AINRC ने पुडुचेरी में थट्टनचावडी उपचुनाव जीता।

शाह का X पर पोस्ट,जनता ने INDI गठबंधन को नकारा

शाह ने X पर लिखा: "PM @narendramodi के नेतृत्व में, राहुल गांधी और INDI गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे झूठ और गलत जानकारी फैलाने वाले अभियानों के बावजूद BJP लगातार चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में उपचुनावों और हाल ही में राजस्थान और त्रिपुरा में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में NDA की जीत यह दिखाती है कि लोगों ने INDI गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है।

उन्होंने आगे कहा,जनता का समर्थन खोने के बाद, ये पार्टियां हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाती हैं, लेकिन लोगों ने उनके असली चरित्र को पहचान लिया है। यही कारण है कि लोगों ने एक बार फिर भारी जनादेश दिया है और BJP में अपना अटूट विश्वास जताया है।

नवीन बोले- विकास की राजनीति के साथ जनता

शाह ने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा, राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा, त्रिपुरा के CM माणिक साहा और पुडुचेरी के CM एन. रंगासामी के साथ सभी राज्य अध्यक्षों और "समर्पित" कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जीत को 'शानदार' बताया। उनके अनुसार, इससे साबित हुआ कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जनता ने अपने वोटों के जरिए एक बार फिर करारा जवाब दिया है।

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Updated on:

09 Oct 2026 08:47 pm

Published on:

09 Oct 2026 08:36 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के दुष्प्रचार का NDA को मिल रहा फायदा, उपचुनावों में बड़ी कामयाबी पर विपक्ष पर पलटवार

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