राहुल गांधी के दुष्प्रचार का NDA को मिल रहा फायदा, उपचुनावों में बड़ी कामयाबी पर विपक्ष पर पलटवार

असम के नागांव संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में, BJP के देवाशीष शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को हराया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में, BJP की हासी रानी रथ ने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मिलन प्रधान को हराया। पश्चिम बंगाल के रेजीनगर उपचुनाव में, BJP के शंकरव सरकार ने आम जनता उन्नयन पार्टी के गुलाम नबी आजाद को हराया। वहीं, NDA की सहयोगी पार्टी AINRC ने पुडुचेरी में थट्टनचावडी उपचुनाव जीता।