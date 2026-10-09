‘इसे ही डर और कायरत कहते हैं’ CJP के प्रदर्शन से पहले मेट्रों बंद होने के लेकर प्रियंका गांधी ने साधा BJP सरकार पर निशाना

Vijay Chowk Protests: इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक दल राष्ट्रपति से मिलने के लिए निकल चुका है। वहीं, एक दल ने विजय चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने BJP सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कल होने वाले CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रों बंद किए जाने को लेकर कहा कि यह मोदी सरकार का डर है। उन्होंने कहा कि इसे डर और कायरता कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की एकजुटता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से घबरा गई है, इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।