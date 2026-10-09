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‘इसे ही डर और कायरत कहते हैं’ CJP के प्रदर्शन से पहले मेट्रों बंद होने के लेकर प्रियंका गांधी ने साधा BJP सरकार पर निशाना

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मोदी सरकार का डर और कायरता की निशानी है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Oct 09, 2026

priyanka gandhi statement on delhi metro

विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी (फोटो- IANS)

Vijay Chowk Protests: इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक दल राष्ट्रपति से मिलने के लिए निकल चुका है। वहीं, एक दल ने विजय चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने BJP सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कल होने वाले CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रों बंद किए जाने को लेकर कहा कि यह मोदी सरकार का डर है। उन्होंने कहा कि इसे डर और कायरता कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की एकजुटता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से घबरा गई है, इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

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Updated on:

09 Oct 2026 09:01 pm

Published on:

09 Oct 2026 09:00 pm

Hindi News / National News / ‘इसे ही डर और कायरत कहते हैं’ CJP के प्रदर्शन से पहले मेट्रों बंद होने के लेकर प्रियंका गांधी ने साधा BJP सरकार पर निशाना

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