74 शिक्षक वहां तैनात, जहां पढ़ने वाला एक भी बच्चा नहीं, स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने किया खुलासा

Gujarat Teachers: गुजरात के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हालिया 'यूडाइज प्लस' (UDISE+) रिपोर्ट में गुजरात के स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जहां छात्र नहीं है, वहां शिक्षकों की तैनाती का खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग ने स्थानीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके पास शिक्षकों का तबादला करने या किसी की जगह दूसरे को तैनात करने का अधिकार ही नहीं है।