पिनाराई विजयन पर FIR आदेश के बाद उठी इस्तीफे की मांग, समर्थकों ने बताया ED का पॉलिटिकल गेम

यह पूरा मामला रिश्वत और फर्जी भुगतान का है। इसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद शामिल हैं। 2017 से 2020 के बीच, जब पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री थे, एक कंपनी CMRL (कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड) ने पिनाराई की बेटी वीना की IT कंपनी Exalogic Solutions को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये दिए। कंपनी का कहना था कि हमने सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी के लिए पैसे दिए हैं। इस पर जांच एजेंसियों का कहना है कि कोई असली काम हुआ ही नहीं। सिर्फ कागजों पर लेन-देन दिखाया गया। असल में यह पैसे रिश्वत के रूप में दिए गए थे, जो पिनाराई विजयन तक पहुंचे।