सऊदी के बड़े एयरपोर्ट पर ईरान समर्थित हूतियों का हमला, 3 नागरिकों और एक कर्मचारी की मौत, मिडिल ईस्ट में बढ़ा विवाद

ईरान समर्थित हूतियों के गुरुवार को किए गए हमलों के बाद रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कई उड़ानें कैंसिल या डायवर्ट कर दी गई थीं। इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। आज कम से कम 103 उड़ानें कैंसिल की गई हैं। जबकि कल 335 उड़ानों को कैंसिल किया गया था। ऐसे में भले ही गुरुवार की तुलना में कम फ्लाइट कैंसिल हुई हो लेकिन इसका असर अब भी दिखाई दे रहा है।