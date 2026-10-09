ईरान युद्ध खत्म कराने में मदद को तैयार रूस, पेजेशकियन से पुतिन बोले- हालात सुलझाने के लिए सब कुछ करेंगे

Putin-Pezeshkian Meeting: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व में चल रहे सैन्य संघर्ष को खत्म करने और तनाव कम करने के लिए हर संभव मदद की पेशकश की है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स'(CIS) शिखर सम्मेलन के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस स्थिति को सुलझाने में योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए ईरान कतई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसने संघर्ष को रोकने के लिए सच्ची कोशिशें की हैं।