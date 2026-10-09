लंबी जंग के लिए तैयार ईरान, रक्षा मंत्रालय का दावा- युद्ध के बीच ढाई गुना बढ़ाया हथियारों का उत्पादन

सरकारी चैनल से बात करते हुए रजा तलाई-निक ने कहा कि ईरान के मौजूदा प्रोडक्शन सिस्टम में किसी भी लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए जरूरी हथियार बनाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने बताया कि युद्ध जैसे मौजूदा हालात में हथियारों का उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर से 2.5 गुना बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने संभावित हमलों से निपटने के लिए पहले से ही सुरक्षित वैकल्पिक प्रोडक्शन साइट्स बनाई थीं, ताकि सैन्य निर्माण का काम कभी न रुके।