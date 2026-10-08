हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई, एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर की एयरस्ट्राइक्स

यमन (Yemen) के हूती विद्रोहियों (Houthis) और सऊदी अरब (Saudi Arabia) के बीच तनाव अब जंग का रूप ले रहा है। पिछले दो दिन में हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ा दिए हैं। इस दौरान हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के साथ ही रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले किए। इसके साथ ही हूतियों ने अरामको (Aramco) की तेल रिफाइनरियों पर भी हमले किए। हूतियों के हमलों के बाद अब सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।