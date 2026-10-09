केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद पर होगी FIR, CMRL पे-ऑफ केस में हाई कोर्ट का आदेश

CMRL Exalogic case: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस प्रमुख को चर्चित CMRL Exalogic पे-ऑफ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और पूर्व मंत्री व उनके दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस ए बदरुद्दीन की अदालत ने शुक्रवार को केएम शाहजहां द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।