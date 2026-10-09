Starlink Row: मैरी मिलबेन ने एलन मस्क को दी राहुल गांधी से दूरी की सलाह, बोलीं- वे बुरी संगत हैं, इससे लाइसेंस में देरी ही होगी

मिलबेन ने मस्क को सलाह दी कि अगर वह सच में भारत में लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना तरीका बदलना होगा। उन्होंने लिखा, "क्या आप लाइसेंस चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि आप अपने सार्वजनिक संदेशों को राहुल गांधी जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में लाएं।" अपनी पोस्ट के अंत में, मिलबेन ने एलन मस्क को उनके पुरस्कार और अमेरिका में उनके योगदान के लिए बधाई भी दी।