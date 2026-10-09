9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Starlink Row: मैरी मिलबेन ने एलन मस्क को दी राहुल गांधी से दूरी की सलाह, बोलीं- वे बुरी संगत हैं, इससे लाइसेंस में देरी ही होगी

Mary Millben on Elon Musk: भारत में स्टारलिंक की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने एलन मस्क को सलाह दी है। मिलबेन ने कहा कि राहुल गांधी से नजदीकी बढ़ाने से लाइसेंस जल्दी नहीं मिलेगा, बल्कि देरी ही होगी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 09, 2026

Starlink India row

अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन और एलन मस्क (फोटो- ANI)

Starlink India Row: भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस को लेकर स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच बात पर मशहूर अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखर समर्थक मिलबेन ने एलन मस्क को सलाह देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की संगत में आने से उन्हें भारत में स्टारलिंक का लाइसेंस जल्दी नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें और देरी होगी।

राहुल गांधी के करीब जाने से लाइसेंस में देरी ही होगी- मैरी मिलबेन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलन मस्क को सीधे टैग करते हुए मैरी मिलबेन ने लिखा, "एलन मस्क, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जैसे लोगों के करीब आने से स्टारलिंक लाइसेंस जल्दी नहीं मिलेगा, बल्कि इससे और ज्यादा देरी होगी।"

मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी को बुरी संगत बताया

अपने पोस्ट में मैरी मिलबेन ने कहा कि आज दुनिया भर की कंपनियाँ भारत में सफलतापूर्वक कारोबार कर रही हैं। किसी देश में कोई भी विदेशी साझेदारी मेजबान देश और उसके नेतृत्व के प्रति सम्मान से शुरू होती है। लेकिन राहुल गांधी न तो अपने देश का सम्मान करते हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इतना ही नहीं मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी को बुरी संगत तक बताया।

राहुल गांधी के 'दूसरे शख्स का इंतजार कीजिए' वाले पोस्ट पर पलटवार करते हुए गायिका मैरी मिलबेन ने कहा कि जहां तक रही बात 'दूसरे शख्स' की, तो वह आज दुनिया के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करेंगे।

पीएम मोदी पर ध्यान केंद्रित करने की दी सलाह

मिलबेन ने मस्क को सलाह दी कि अगर वह सच में भारत में लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना तरीका बदलना होगा। उन्होंने लिखा, "क्या आप लाइसेंस चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि आप अपने सार्वजनिक संदेशों को राहुल गांधी जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में लाएं।" अपनी पोस्ट के अंत में, मिलबेन ने एलन मस्क को उनके पुरस्कार और अमेरिका में उनके योगदान के लिए बधाई भी दी।

क्या है विवाद?

गौरतलब है कि एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक लाइसेंस मिलने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस हैं और उसने भारत की कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या मुकेश अंबानी देश के असली बॉस हैं।

मस्क की पोस्ट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, "एलन, भारत में आपका स्वागत है, तब तक इंतजार कीजिए जब तक आप दूसरे वाले को नहीं जान लेते।" राहुल के जवाब में मस्क ने कहा, "थैंक यू राहुल, यह स्थिति वाकई चिंताजनक है।" इस बातचीत के बाद मैरी मिल्बेन ने मस्क को राहुल से दूरी बनाए रखने की सलाह दी।

भारत सरकार ने एलन मस्क के आरोपों को बेबुनियाद बताया है

भारत के संचार मंत्रालय ने मस्क के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश का सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निष्पक्ष और भेदभाव रहित है। सरकार के अनुसार, तीन ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले ही लाइसेंस दिए जा चुके हैं और सभी लाइसेंस धारकों के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तीनों कंपनियों के लिए सुरक्षा मंज़ूरी की प्रक्रिया अभी चल रही है।

मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा मंज़ूरी मिलने के बाद, संबंधित लाइसेंस प्राप्त कंपनी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ सकती है। स्टारलिंक के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने उन्हें बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित बताया।

अमेरिका में भारतीय IT कंपनियों पर PERM सस्पेंशन: पवन खेड़ा बोले- राहुल की बात सुनने के बजाय ट्रंप से दब रहे पीएम मोदी

ये भी पढ़ें
Congress news

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2026 10:51 am

Published on:

09 Oct 2026 10:51 am

Hindi News / World / Starlink Row: मैरी मिलबेन ने एलन मस्क को दी राहुल गांधी से दूरी की सलाह, बोलीं- वे बुरी संगत हैं, इससे लाइसेंस में देरी ही होगी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Fort Hood Shooting 2009: फोर्ट हुड हमले के दोषी की मौत की सजा का होगा लाइव प्रसारण, 13 लोगों की हत्या का मामला

Fort Hood Shooting 2009
विदेश

शरीफ और भुट्टो-जरदारी परिवार की राजनीतिक रसूख घटाने की तैयारी में आसिम मुनीर, बना रहे ये प्लान

Asim Munir, Pakistan News
विदेश

कश्मीर पर लालची निगाह रखने के बजाए पाकिस्तान अपने लोगों पर ध्यान दे, UN में भारत का दो टूक जवाब

Sikender
विदेश

ईरान युद्ध खत्म कराने में मदद को तैयार रूस, पेजेशकियन से पुतिन बोले- हालात सुलझाने के लिए सब कुछ करेंगे

Putin-Pezeshkian Meeting
विदेश

भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इजरायल देगा वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने किया ऐलान

Captain Smit Machchhar
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.