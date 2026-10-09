अमेरिका में भारतीय IT कंपनियों पर PERM सस्पेंशन: पवन खेड़ा बोले- राहुल की बात सुनने के बजाय ट्रंप से दब रहे पीएम मोदी

अमेरिका के इस फैसले पर भारतीय IT इंडस्ट्री की संस्था NASSCOM ने कहा कि इमिग्रेशन और टैलेंट की आवाजाही को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। NASSCOM के अनुसार, PERM प्रोसेस के सस्पेंशन से इमिग्रेशन के सिर्फ एक खास रास्ते पर असर पड़ता है, जबकि भारतीय IT कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। इसके अलावा, इन कंपनियों ने अमेरिका में स्थानीय स्तर पर लोगों को काम पर रखना बढ़ाया है और वहां अपने घरेलू वर्कफ़ोर्स को मजबूत किया है।