माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, कॉग्निजेंट, HCL और कैपजेमिनी पर चला ट्रंप का हंटर, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वेंस ने बताया

PERM की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब ट्रंप प्रशासन विदेशी कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के कार्यक्रमों की जांच बढ़ा रहा है। बुधवार को गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर 70,000 डॉलर की फीस का प्रस्ताव रखा। OPT के तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के दौरान या उसके बाद अपने विषय से जुड़ी नौकरी कर सकते हैं। श्रम विभाग ने विश्वविद्यालयों से जुड़ी जांच भी शुरू की है। रॉयटर्स के मुताबिक, विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और वेतन से जुड़े आरोपों पर हार्वर्ड, येल और स्टैनफ़र्ड समेत नौ विश्वविद्यालयों को सम्मन जारी किए हैं।