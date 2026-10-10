मोदी कायर और साइकोपैथ हैं, मैंने 2015 में ही बता दिया था- CJP प्रोटेस्ट के बीच केजरीवाल ने PM मोदी पर साधा निशाना

केजरीवाल ने कहा कि देश में डर का माहौल है। उनके मुताबिक, एक कॉकरोच को उड़ते हुए गिरफ्तार करना भी सरकार के डर को दिखाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट चोरी के जरिए जीत हासिल की गई। अब लोकतंत्र को कमजोर करके इस कथित गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना चाहिए। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही की भी मांग की।