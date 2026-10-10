राज ठाकरे का BJP पर तीखा हमला, बोले- मोदी-शाह की जोड़ी के दिमाग में भरी है तानाशाही

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज ठाकरे ने पूछा कि क्या देश में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति जताना और सत्ता से जवाब मांगना नागरिकों का अधिकार है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन को कवर कर रहीं महिला पत्रकारों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।