‘उसके साथ गलत हो रहा है’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां का छलका दर्द, बोलीं- सरकार गलत कर रही है

अभिजीत दीपके शनिवार को मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया। तीनों नेताओं को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वे दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। CJP की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी की गई थी। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। हालांकि, प्रदर्शन से पहले ही पुलिस की इस कार्रवाई ने मामले को और चर्चा में ला दिया है।