Dhruv Rathee Detain: दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस की सख्ती, ध्रुव राठी को हिरासत में लेने का दावा

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। कुछ जगहों पर लोगों की आवाजाही और यातायात पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।