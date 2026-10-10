YouTube पर आने से पहले क्या करते थे ध्रुव राठी? जानिए उनकी पढ़ाई से करियर तक की पूरी कहानी

ध्रुव राठी के कंटेंट क्रिएशन का सफर साल 2014 में शुरू हुआ था, जब वह जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने किसी बड़े सेटअप के बिना सिर्फ अपने फोन से एक ट्रैवल वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि अपने इस पहले वीडियो को खुद एडिट करने में उन्हें दो महीने से भी ज्यादा समय लग गया था। शुरुआत में वे सिर्फ ट्रैवल से जुड़े वीडियो बनाते थे। हालांकि, 16 सितंबर 2016 को उन्होंने पहला राजनीतिक वीडियो पोस्ट किया। यह उनके यूट्यूब चैनल का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद वे धीरे-धीरे चर्चित मुद्दों पर भी खुलकर बात करने लगे।