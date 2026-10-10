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YouTube पर आने से पहले क्या करते थे ध्रुव राठी? जानिए उनकी पढ़ाई से करियर तक की पूरी कहानी

Dhruv Rathee: ध्रुव राठी की पढ़ाई से लेकर YouTube पर उनके सफर तक की कहानी दिलचस्प है। जानिए कैसे ट्रैवल वीडियो से शुरुआत करने वाले ध्रुव राठी राजनीति और चर्चित मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर बने।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Oct 10, 2026

Dhruv Rathee Biography

ध्रुव राठी ने ट्रैवल वीडियो से शुरू किया था YouTube का सफर (फोटो सोर्स- IANS)

YouTuber Dhruv Rathee: ध्रुव राठी आज YouTube पर राजनीति, इतिहास और सामाजिक मुद्दों से जुड़े वीडियो के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की शुरुआत ट्रैवल वीडियो से हुई थी। उन्होंने जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी की पढ़ाई की। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी डिग्री हासिल की। उनका पहला YouTube वीडियो 2014 में आया था, जिसे एडिट करने में उन्हें दो महीने से ज्यादा का समय लगा था। इसके बाद 2016 में उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर वीडियो बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

इंजीनियरिंग से लेकर राजनीति विज्ञान तक की पढ़ाई

ध्रुव राठी का एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अलग और दिलचस्प है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने मशहूर 'कार्ल्सरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी पढ़ाई यहीं नहीं रुकी। उनकी वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने इसके बाद इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र) और पॉलिटिकल साइंस में भी एक और बैचलर डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के साथ-साथ सामाजिक विषयों की यह मिली-जुली पढ़ाई आज उनके वीडियो में साफ नजर आती है, जहां वे मुश्किल मुद्दों को भी बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं।

पहला वीडियो एडिट करने में लगे थे पूरे दो महीने

ध्रुव राठी के कंटेंट क्रिएशन का सफर साल 2014 में शुरू हुआ था, जब वह जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने किसी बड़े सेटअप के बिना सिर्फ अपने फोन से एक ट्रैवल वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि अपने इस पहले वीडियो को खुद एडिट करने में उन्हें दो महीने से भी ज्यादा समय लग गया था। शुरुआत में वे सिर्फ ट्रैवल से जुड़े वीडियो बनाते थे। हालांकि, 16 सितंबर 2016 को उन्होंने पहला राजनीतिक वीडियो पोस्ट किया। यह उनके यूट्यूब चैनल का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद वे धीरे-धीरे चर्चित मुद्दों पर भी खुलकर बात करने लगे।

अकेले शुरुआत से लेकर टाइम मैगजीन की लिस्ट तक

यूट्यूब करियर के शुरुआती छह सालों तक ध्रुव राठी ने सारे काम खुद ही संभाले। रिसर्च करने से लेकर स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो एडिट करने तक का पूरा काम वे 2020 तक अकेले करते रहे। जब उनके चैनल के दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, तब उन्होंने एक टीम तैयार की।
उनकी मेहनत और तथ्य-आधारित कंटेंट का नतीजा यह रहा कि साल 2023 में फेमस 'टाइम मैगजीन' (Time Magazine) ने उन्हें अपनी 'नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स' की सूची में जगह दी। मैगजीन ने हिंदी भाषा में ट्रेंडिंग विषयों की फैक्ट-चेकिंग करने के उनके तरीके की काफी तारीफ भी की।

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Updated on:

10 Oct 2026 09:26 am

Published on:

10 Oct 2026 08:54 am

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