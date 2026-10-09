दिल्ली में 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी; 9 अक्टूबर रात 10 बजे से लागू होगा आदेश

Delhi Internet Services Suspended: राजधानी दिल्ली में जनपथ–कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। जारी निर्देशों के मुताबिक, यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से लागू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।