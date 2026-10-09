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दिल्ली में 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी; 9 अक्टूबर रात 10 बजे से लागू होगा आदेश

Delhi Internet Shutdown: दिल्ली में जनपथ–कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने अस्थायी प्रतिबंध को मंजूरी दी है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Oct 09, 2026

Delhi Internet Shutdown

दिल्ली में 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद, फाइल फोटो - दिल्ली प्रोटेस्ट

Delhi Internet Services Suspended: राजधानी दिल्ली में जनपथ–कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। जारी निर्देशों के मुताबिक, यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से लागू होकर 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

24 घंटे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं

निर्देश के अनुसार, निर्धारित क्षेत्र में 24 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। आदेश में मोबाइल इंटरनेट तकनीक के सभी रूपों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका असर तय सीमा के भीतर मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पड़ेगा।

जनपथ–कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास लागू होगा प्रतिबंध

इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई यह अस्थायी रोक नई दिल्ली में जनपथ–कर्तव्य पथ चौराहे के चारों ओर 4 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी रहेगी। इस निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ-साथ यहां कामकाज के सिलसिले में आने वाले नागरिकों और अन्य यात्रियों को भी प्रतिबंध के दौरान मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहने के कारण लोग अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट के जरिए वेबसाइट खोलने, सोशल मीडिया चलाने, ऑनलाइन मैसेज भेजने और इंटरनेट आधारित अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है, जो ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल संचार या इंटरनेट के जरिए जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं।

9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक रोक

निर्धारित समय के अनुसार, इंटरनेट सेवाएं 9 अक्टूबर की रात 10 बजे बंद की जाएंगी और 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह रोक अस्थायी है और तय क्षेत्र तक सीमित रहेगी।

मोबाइल इंटरनेट तकनीक के सभी रूप बंद करने के निर्देश

जारी जानकारी में मोबाइल इंटरनेट तकनीक के सभी रूपों को निलंबित करने की बात कही गई है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मोबाइल कॉलिंग और सामान्य एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी या नहीं। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सेवाओं से संबंधित आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखें।

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Updated on:

09 Oct 2026 07:30 pm

Published on:

09 Oct 2026 07:13 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी; 9 अक्टूबर रात 10 बजे से लागू होगा आदेश

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